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تعيين العميد في الجيش اللبناني عباس الحسيني قائداً لفوج حرس مدينة بيروت

أمن وقضاء
2025-01-27 | 09:38
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تعيين العميد في الجيش اللبناني عباس الحسيني قائداً لفوج حرس مدينة بيروت
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تعيين العميد في الجيش اللبناني عباس الحسيني قائداً لفوج حرس مدينة بيروت

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً بتعيين العميد في الجيش اللبناني عباس الحسيني قائداً لفوج حرس مدينة بيروت خلفاً للعميد الركن علي صبرا . 
وقد التقى المحافظ عبود القائد الجديد العميد الحسيني بحضور العميد الركن صبرا وأثنى على العمل الذي قام به منذ استلامه قيادة الفوج ولغاية اليوم، حيث أكد القائد الجديد على استمرار المسيرة التي بدأها العميد صبرا للنهوض بفوج الحرس ليكون على قدر المسؤوليات التي ستعطى اليه لخدمة مدينة بيروت كون العاصمة بحاجة الى وجوده جنباً الى جنب مع القوى الأمنية لبسط الأمن والأمان للمدينة وأهلها الكرام .
فيما يلي نبذه عن القائد الجديد العميد عباس الحسيني : 
- تخرج من الكلية الحربية في العام 1996 برتبة ملازم وتدرج بالترقية الى رتبة عميد .
حائز على عدة أوسمه، نذكر منها : 
- وسام الأرز الوطني برتبة ضابط 
- وسام الأرز الوطني برتبة فارس  
- وسام الجرحى ( 2 ) .
- وسام الحرب .
- وسام مكافحة الارهاب .
- وسام التقدير العسكري .
شغل مناصب عدة، منه : 
- أفواج التدخل .
- الكلية الحربية .
- عمليات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .
- ضابط أمن .
- عمليات الطبابة العسكرية .
 
 
 

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