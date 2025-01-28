جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً

عُثر مساء أمس، على جثة صاحب محطة محروقات في مزرعة يشوع على طريق انطلياس - بكفيا، مكبّلة ومرمية داخل دورة المياه في المحطة. وقد ظهرت عليها آثار التعذيب.



و‎على الفور حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.