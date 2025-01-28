أمن الدولة في البقاع تدهم مستودعا للمستحضرات الطبيّة

دهمت دوريّة من أمن الدولة - مديرية البقاع الإقليمية، برفقة مندوبة عن وزارة الصحة، مستودعا للمستحضرات والأدوات الطبيّة في جديتا، يعود للمواطن (ب. ص.). فبعد الكشف على المستودع، تبيّن وجود كمّيّة كبيرة من الأدوات والمستحضرات الطبّيّة المنتهية الصلاحيّة.



وبعد أخذ إشارة القضاء المختصّ، تم إتلاف المضبوطات بحضور مندوبة من وزارة الصحّة، وتمّ توقيع تعهّد من قبل (ب.ص.) لتسوية الوضع القانونيّ والصحّي للمستودع، وتمّ تركه بسند إقامة.