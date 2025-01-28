مطلوب متوارٍ عن الأنظار في قبضة مفرزة استقصاء بيروت... وهذا ما ضبط بحوزته

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، توصلت الى تحديد مكان تواجد مطلوب متوارٍ عن الأنظار، كانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد عممت صورته بجرم سرقة شيكات مصرفية بتاريخ 10-1-2020، ويدعى: ح. ب. (مواليد عام 1985، لبناني) وبحقه 9 ملاحقات قضائية بجرائم تزوير، واستعمال مزوّر، احتيال، نقل أسلحة وذخائر حربية.



وبتاريخ 23-01-2025 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته دورية من المفرزة المذكورة في محلة بدارو على متن سيارة نوع "هيونداي Tucson"، كما تبيّن انه يستخدم في تنقلاته بطاقة هوية مزوّرة.



بتفتيشه والسيارة، تم ضبط:



– مبلغ 5,050 دولار أميركي مزيّف.

– 8 شيكات صادرة عن 3 مصارف مختلفة، قيمتها 5,543,910 دولار أميركي.



وقد أودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.