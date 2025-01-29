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عصابة امتهن أفرادها سرقة المنازل والمحال التجارية... كشف هوياتهم وتوقيف 4 منهم
أمن وقضاء
2025-01-29 | 11:11
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عصابة امتهن أفرادها سرقة المنازل والمحال التجارية... كشف هوياتهم وتوقيف 4 منهم
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، ولاسيّما جرائم السّرقة من داخل المنازل التي حصلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، توافرت معلومات لمفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن عصابة ينشط أفرادها بسرقة منازل ومحال تجاريّة، في بلدة البازوريّة.
ونتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المفرزة، توصلت الى تحديد هويات أفراد العصابة ومكان تواجدهم.
وبتاريخ 13-01-2025، تمكّنت قوة من المفرزة من توقيفهم في البلدة البازورية، وهم كل من:
ر. د. (مواليد عام 1997، لبناني)
م. د. (مواليد عام 1989، لبناني)
ع. د. (مواليد عام 2001، لبناني)
وبتفتيشهم، ضبط بحوزتهم كميّة من حشيشة الكيف، سكّين وهواتف خلويّة.
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة المنازل، وأحد متاجر بيع الهواتف الخلوية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك بالاشتراك مع آخرين.
وبتاريخ 26-01-2025، وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت إحدى دوريّات المفرزة بتوقيف أحد شركائهم في البلدة المذكورة، ويُدعى: م. ن. (مواليد عام 2003، لبناني)، بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع أفراد العصابة.
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