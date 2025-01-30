أمن الدولة في البقاع تدهم منزل سوريّ يمارس مهنة الطب من دون ترخيص

بعد ورود معلومات لأمن الدولة في البقاع عن مزاولة (ه. ط.) لمهنة الطبّ من دون أيّ إذن أو ترخيص، عبر فتحه عيادة في منزله الكائن في بلدة تعلبايا - قضاء زحلة، دهمت دوريّة لأمن الدولة منزله، وتبيّن بعد التحرّيات وجوده في سوريا، فتمّ إصدار مذكّرة بحث وتحرّي بحقّه من قبل القضاء المختصّ.