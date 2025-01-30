شعبة المعلومات اوقفت مروج مخدرات في مناطق عكار وضبطت كمية منها

صدر عن المديريّة العـامـة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامة البلاغ التالي:



"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبعد أن توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص بعمليات ترويج مواد مخدرة في مناطق عكار، باشرت قطعاتها المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى:



ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)



أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص.



بتاريخ 28-1-2025 وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تم توقيفه على طريق عام عرقا – مفرق كفر ملكة.



بتفتيشه، ضبط بحوزته ما يلي:



. مسدس حربي مع ممشط وخمسة طلقات صالحة للاستعمال.



.كمية من حشيشة الكيف.



.١٢٦ حبّة مخدرة (كبتاغون).



.حنجور بداخله حبوب مخدرة.



.سكين 6 طقات



.هاتفان خلويان.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسِبَ إليه لجهة ترويج المخدرات على عدد من الزبائن في مناطق عكار.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".