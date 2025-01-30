اعتصام لمالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت لتسهيل للعبور

نفذت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اعتصاما عند مدخل باب 14 لمطالبة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بتسهيل امور الشاحنات داخل المرفأ وخارجه.كما دعوا الى فتح كافة مداخل وخارج المرفأ لتسهيل عبور الشاحنات لا سيما وان مدخلا واحدا يسبب زحمة خانقة داخل المرفأ.