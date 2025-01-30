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جولات لمراقبي مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت على المطاعم والمقاهي والملاهي وشركات الـ valet parking في بيروت
أمن وقضاء
2025-01-30 | 06:25
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جولات لمراقبي مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت على المطاعم والمقاهي والملاهي وشركات الـ valet parking في بيروت
نفذ قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج الحرس خلال اليومين الماضيين جولة تفتيشية ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المؤسسات السياحية من مطاعم ومقاهي وملاهي ليلية وكذلك شملت الجولة أيضا الشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات valet parking وذلك ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت واستمرت الجولة إلى ما بعد منتصف الليل، وقد شملت الجولة مناطق عدة منها الجميزة، مار مخايل، الصيفي وغيرها ، حيث تم توجيه إنذارات لبعض المؤسسات السياحية المخالفة وكذلك تم تسطير محاضر ضبط بحق بعض الشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات valet parking لمخالفتها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وقد طلب المحافظ عبود، استمرار هذه الجولات التفتيشية دورياً في الأيام والأسابيع المقبلة، وبوتيرة تصاعدية لقمع المخالفات وسوف تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة .
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