عبد الله سمير الحيدري مفقود

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود: عبد الله سمير الحيدري (من مواليد عام 1983، لبناني)الذي غادر منزل ذويه الكائن في عمشيت، منذ تاريخ 26-1-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّه يُعاني من اضّطرابات عقليّة.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جبيل على الرقم 548092- 09، للإدلاء بما لديهم من معلومات