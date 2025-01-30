الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي القليعات – عكار وشبعا - حاصبيا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 30 / 1 / 2025، ما بين الساعة 17.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي القليعات – عكار وشبعا - حاصبيا.