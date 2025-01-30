قوى الأمن: تعميم صورة المفقود إبراهيم محمد نبيل موصللي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



وطنية - تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: إبراهيم محمد نبيل موصللي (من مواليد عام 2001، لبناني)، الذي غادر، بتاريخ 20-12-2024، منزل ذويه الكائن في محلة باب الرمل بهدف العمل في بيروت، وفقد الاتصال به، كليا، بتاريخ 5-1-2025.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة باب الرمل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 423491- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.