قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في مناطق الشمال

رصدت شعبة المعلومات عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، في مناطق الشمال، خصوصًا في الكورة والبترون.



وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّها حدّدت هُويات أفراد العصابة المذكورة، وهم كل من: ع.د. (مواليد عام 2000، لبنانيّ) أ.م. (مواليد عام 1988، لبنانيّ) م.ق. (مواليد عام 1999، لبنانيّ) م.م. (مواليد عام 1999، لبنانيّ).



وأُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء.



وأوضحت أنّ دوريات من الشّعبة نفذت عمليتَين نوعيتَين متزامنتَين، في جبل البداوي ودوار أبو علي والمنكوبين، أدّت إلى توقيفهم وضبط الأداة المستخدمة في عمليات السرقة.



واعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تنفيذهم أكثر من /10/ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق شكا، أميون، البترون والميناء.



كما اعترفوا بأنّهم استأجروا سيارة من محلة القبة لهذه الغاية. وأن الأخير هو من كان يقوم ببيع المسروقات في بؤرة بمحلة التبانة، مع علم صاحب البؤرة بأنها مسروقة وأنهم كانوا يتقاسمون ثمنها.



وحُدّدت هوية صاحب البؤرة، ويدعى:

o م. ك. د. (من مواليد عام 1969، لبناني) وهو من أصحاب السوابق.



وبتفتيش البؤرة، تم ضبط حوالى /100/ كلغ من الأسلاك المسروقة، وبالتحقيق معه اعترف بشرائه الكابلات الكهربائية من المذكورين وبعلمه بأنها مسروقة.



من خلال كشف أجراه خبير فني من شركة كهرباء قاديشا، تبين أن الأسلاك عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان.



وسُلمت الأسلاك إلى الخبير الفني المذكور، وأودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".