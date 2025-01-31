الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حادثة دهس في العاقبية...
أمن وقضاء
2025-01-31 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حادثة دهس في العاقبية...
ردّ المسؤول الإعلامي لحركة فتح في منطقة صور محمد بقاعي في بيان ،على الأخبار المتداولة بشأن حادث الدهس في منطقة العاقبية ، واكد " أن المدعو (م.ع) هو لبناني الجنسية وليس فلسطينيًا، خلافًا لما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي".
و اذ إستنكر "محاولات زج اسم الشعب الفلسطيني في هذا الحادث المؤسف"، اكد بقاعي" عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، المبنية على التضامن والمصير المشترك في مواجهة الاحتلال واعتداءاته المستمرة على لبنان".
كما وترحم "على شهداء المقاومة الذين ارتقوا على طريق القدس دعمًا وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية"، وجدد "اعتزاز الشعب الفلسطيني بموقف الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة التي لم تبخل يومًا في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أبناء شعبنا في نضالهم المشروع من أجل الحرية والاستقلال".
وكان المدعو م.العقلة، دهس بسيارته "الرابيد" دراجات نارية عدة، أثناء تشييع شهيدين على طريق الصرفند - العاقبية ولاذ بالفرار. في حين، أقدم عدد من الشبان المشاركين في التشييع على حرق "الرابيد" التي استخدمها الجاني في عملية الدهس.
وبحسب معلومات الـLBCI الأمنية، فإن صاحب الرابيد من التابعية الفلسطينية، وهو من سكان مخيم يارين الذي يقع بين البيسرية والعاقبية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
العاقبية...
التالي
تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات بعد إطلاقه النار على سيّارة مواطنة بهدف سلبها
جولة على دراجة آلية تحولت الى عملية سرقة موصوفة... هذا ما حصل في محلة الدورة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-28
مصر تنفي إجراء محادثة هاتفية بين السيسي وترامب بشأن غزة
أخبار دولية
2025-01-28
مصر تنفي إجراء محادثة هاتفية بين السيسي وترامب بشأن غزة
0
اخبار البرامج
2025-01-19
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
اخبار البرامج
2025-01-19
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
0
أخبار دولية
2025-01-01
10 قتلى و30 جريحا في حادثة دهس في نيو أورلينز
أخبار دولية
2025-01-01
10 قتلى و30 جريحا في حادثة دهس في نيو أورلينز
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-23
حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-23
حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:48
القاصر محمد فرج الخالد غادر ولم يعُد
أمن وقضاء
10:48
القاصر محمد فرج الخالد غادر ولم يعُد
0
أمن وقضاء
09:04
تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات بعد إطلاقه النار على سيّارة مواطنة بهدف سلبها
أمن وقضاء
09:04
تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات بعد إطلاقه النار على سيّارة مواطنة بهدف سلبها
0
أمن وقضاء
07:32
جولة على دراجة آلية تحولت الى عملية سرقة موصوفة... هذا ما حصل في محلة الدورة
أمن وقضاء
07:32
جولة على دراجة آلية تحولت الى عملية سرقة موصوفة... هذا ما حصل في محلة الدورة
0
أمن وقضاء
03:07
قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في مناطق الشمال
أمن وقضاء
03:07
قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في مناطق الشمال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-30
"شوكولاته"... سيف نبيل يطلق أغنيته الجديدة والجمهور يتفاعل (فيديو)
فنّ
2025-01-30
"شوكولاته"... سيف نبيل يطلق أغنيته الجديدة والجمهور يتفاعل (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-01-28
هاشم للـLBCI: وفق متابعتي ان مسيرات الدراجات النارية لم تأت بايعاز من أحد على الرغم من ان تصرّف أصحابها غير مقبول وانتصار الجنوب لا يمكن الاستثمار عليه
آخر الأخبار
2025-01-28
هاشم للـLBCI: وفق متابعتي ان مسيرات الدراجات النارية لم تأت بايعاز من أحد على الرغم من ان تصرّف أصحابها غير مقبول وانتصار الجنوب لا يمكن الاستثمار عليه
0
أخبار لبنان
2025-01-28
هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف..وهذا ما يُؤخّر التأليف
أخبار لبنان
2025-01-28
هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف..وهذا ما يُؤخّر التأليف
0
آخر الأخبار
2025-01-29
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: موقف الرئيس سلام لا يُحسد عليه إذ إنّه رجل ذو رؤية في مستنقع وعلينا أن نحافظ على الايجابية وأدعو القوى السياسية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف
آخر الأخبار
2025-01-29
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: موقف الرئيس سلام لا يُحسد عليه إذ إنّه رجل ذو رؤية في مستنقع وعلينا أن نحافظ على الايجابية وأدعو القوى السياسية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عين الفاتيكان على سوريا والبابا لمسيحييها: المليار و٤٠٠ مليون مسيحي في العالم معكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عين الفاتيكان على سوريا والبابا لمسيحييها: المليار و٤٠٠ مليون مسيحي في العالم معكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مراكز الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات... بيد الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مراكز الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات... بيد الجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كاميرا الـLBCI وجها لوجه مع القناص الاسرائيلي ...وأرض حولا تفلح وتزرع
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كاميرا الـLBCI وجها لوجه مع القناص الاسرائيلي ...وأرض حولا تفلح وتزرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
وقف النار بين الخروقات والإدعاءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
وقف النار بين الخروقات والإدعاءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجموعة طوني ورد لربيع وصيف 2025 للأزياء الراقية تجمع بين التطريز والتقنيات المبتكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجموعة طوني ورد لربيع وصيف 2025 للأزياء الراقية تجمع بين التطريز والتقنيات المبتكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في إسرائيل... نقاش جدي حول ضرورة تغييرها لميزان القوى داخل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في إسرائيل... نقاش جدي حول ضرورة تغييرها لميزان القوى داخل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذا ما سيتسهّل لكم بعد مكننة المحاكم في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذا ما سيتسهّل لكم بعد مكننة المحاكم في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السبب الرئيسي لفرملة التشكيل خارجي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السبب الرئيسي لفرملة التشكيل خارجي
0
أخبار دولية
13:24
"غزة" تحلّق في إيران وسوخوي - 35 قادمة إليها من روسيا
أخبار دولية
13:24
"غزة" تحلّق في إيران وسوخوي - 35 قادمة إليها من روسيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:02
معلومات للـLBCI: الأمن العام اللبناني تبلّغ رسميًا من الجهات السورية أنّ الحدود البرية عند نقطة المصنع ستكون مقفلة يوميًا بين الساعة ١١ ليلًا والخامسة فجرًا بتوقيت بيروت وهو إجراء متّبع عند كل المعابر البرية لسوريا
خبر عاجل
08:02
معلومات للـLBCI: الأمن العام اللبناني تبلّغ رسميًا من الجهات السورية أنّ الحدود البرية عند نقطة المصنع ستكون مقفلة يوميًا بين الساعة ١١ ليلًا والخامسة فجرًا بتوقيت بيروت وهو إجراء متّبع عند كل المعابر البرية لسوريا
2
خبر عاجل
11:08
مصادر اجتماع الثنائي امل-حزب الله بالرئيس المكلف بعد ظهر الجمعة تؤكد للـ LBCI ان الاجواء كانت ايجابية وان الثنائي ملتزم بالتفاهم مع الرئيس المكلف على اسماء تتوافق مع المعايير التي وضعها بما يخص عدم توزير وجوه حزبية و أن تكون حكومة كفاءات مختصة
خبر عاجل
11:08
مصادر اجتماع الثنائي امل-حزب الله بالرئيس المكلف بعد ظهر الجمعة تؤكد للـ LBCI ان الاجواء كانت ايجابية وان الثنائي ملتزم بالتفاهم مع الرئيس المكلف على اسماء تتوافق مع المعايير التي وضعها بما يخص عدم توزير وجوه حزبية و أن تكون حكومة كفاءات مختصة
3
أخبار لبنان
05:59
مولوي يعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦... يمكنكم الاطلاع عليها بهذه الطريقة
أخبار لبنان
05:59
مولوي يعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦... يمكنكم الاطلاع عليها بهذه الطريقة
4
صحف اليوم
23:58
ملامح الحكومة بدأت تظهر... هكذا سيتم توزيع المقاعد (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:58
ملامح الحكومة بدأت تظهر... هكذا سيتم توزيع المقاعد (الأنباء الكويتية)
5
اقتصاد
02:05
ارتفاع بسعر البنزين والمازوت... هكذا أصبحت أسعار المحروقات
اقتصاد
02:05
ارتفاع بسعر البنزين والمازوت... هكذا أصبحت أسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
04:19
اسرائيل تحذر.... حقائب إيرانية مليئة بالنقود لتمويل حزب الله ومطار بيروت الى الواجهة؟!
أخبار لبنان
04:19
اسرائيل تحذر.... حقائب إيرانية مليئة بالنقود لتمويل حزب الله ومطار بيروت الى الواجهة؟!
7
أخبار لبنان
05:00
قطع الطريق الرئيسيّ الذي يربط سوريا بلبنان
أخبار لبنان
05:00
قطع الطريق الرئيسيّ الذي يربط سوريا بلبنان
8
أخبار لبنان
00:35
أدرعي: شنينا خلال الليلة الماضية غارات على أهداف عدة لحزب الله في البقاع
أخبار لبنان
00:35
أدرعي: شنينا خلال الليلة الماضية غارات على أهداف عدة لحزب الله في البقاع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More