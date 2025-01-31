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تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات بعد إطلاقه النار على سيّارة مواطنة بهدف سلبها
أمن وقضاء
2025-01-31 | 09:04
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تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات بعد إطلاقه النار على سيّارة مواطنة بهدف سلبها
بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام ۱۹۹۹، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارَين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرّا بعدها الى جهة مجهولة.
على الأثر باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لتحديد هوية الفاعلين.
وبنتيجة المتابعة الاستعلامية تبين لشعبة المعلومات أن المذكورَيْن نفّذا عمليات سلب عدّة بنفس الطريقة عن طريق صدم سيارات المواطنين عمدا، وعند توقف السيارة يعمدان الى شهر السلاح بوجه السائق وسلبه أمواله.
بناء عليه، كثّفت الشعبة المذكورة جهودها الميدانيّة، حيث توصلت الى تحديد هوية المذكورَين ومن بينهما الشخص الذي أطلق النار، ويدعى:
م. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل، ومن اصحاب السوابق بجرم سرقة وسلب.
أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.
بتاريخ 29-1-2025 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبة، فيما العمل جار ٍلتوقيف شريكه.
بالتحقيق معه من قبل فصيلة الميناء، اعترف بما نسب اليه.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة الميناء أو الاتّصال على الرقم
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