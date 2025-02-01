الخروقات الاسرائيلية مستمرة في البلدات الجنوبية... اليكم التفاصيل

قام الجيش الاسرائيلي أثناء انسحابه الى اطراف بلدة عيترون، باحراق بيوت في وسط البلدة، فيما كان الجيش اللبناني يفتح الطريق لتأمين مركزه الواقع في قلب البلدة.



وكانت بلدية عيترون، قد دعت الاهالي الى عدم دخول البلدة قبل دخول الجيش اللبناني اليها والتمركز فيها.



الى ذلك، القت محلّقة إسرائيلية في الطيبة في القطاع الشرقي، عدداً من القنابل على جرافة كانت تعمل على انتشال جثامين شهداء المقاومة.