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توقيف مطلوبين بجرائم تأليف عصابة وسرقة واحتيال
أمن وقضاء
2025-02-01 | 06:45
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توقيف مطلوبين بجرائم تأليف عصابة وسرقة واحتيال
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدليّة بحقّهم، وبعد عمليّات رصد وتعقّب، ونتيجةً لاستقصاءات وتحرّيات مكثّفة، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في البقاع في وحدة الشّرطة القضائيّة، من توقيف:
وبتاريخ 30-1-2025، في محلّة ضهر البيدر على متن سيّارة نوع مرسيدس لون فضّي
– خ. م. (من مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة) بحقّه أربع مذكّرات عدلية بجرائم تأليف عصابة، سرقة، احتيال، ضرب وتسبّب بإيذاء، غشّ وشيك دون رصيد.
– ح. ش. (من مواليد عام 1993، فلسطيني الجنسية) بحقّه خمس مذكّرات عدلية بجرائم تأليف عصابة، سرقة، احتيال، ضرب وتسبّب بإيذاء، غشّ وشيك دون رصيد، كما ضُبِطَ بحوزته كمّيّة من مادّة حشيشة الكيف.
وبتاريخ 23-1-2025 في بلدة الفاعور:
– ع. أ. (من مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه أربع مذكّرات عدليّة بجرم سرقة.
وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا القضاء المختصّ، عملًا بإشارته.
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