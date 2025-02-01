شعبة المعلومات توقف سارقَي سيارة من برمانا

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة في بلاغ، بأن مجهولين أقدموا، فجر تاريخ 28-1-2025، على سرقة سيارة نوع رينو رابيد لون أبيض من برمانا. وعلى الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المعنيّة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، فتمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات، بالتّاريخ ذاته، من رصد السيارة المسروقة من دون لوحات، تواكبها سيارة نوع تويوتا كورولا من دون لوحات أيضا، وذلك في بلدة تكريت - عكّار، حيث نفّذت الدورية كمينا محكما، نتج عنه توقيف السيارتَين والسائقَين، وهما:



- ب. ش. (من مواليد عام 1993، لبناني)، من أصحاب السّوابق بجرائم سلب واحتيال.

- خ. ش. (من مواليد عام 1990 لبناني)، مطلوب للقضاء بجرائم سرقة وإطلاق نار.



وقد ضُبِطَ بحوزة الأوّل حوالى 4غ. من مادّة حشيشة الكيف، دفتر ورق لف ومبلغ مالي. وبحوزة الثاني مسدّس حربي مع ممشط و7 طلقات صالحة للاستعمال ومبلغ مالي.



وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.