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عملية سلب إمرأة في الكسليك

أمن وقضاء
2025-02-02 | 02:41
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عملية سلب إمرأة في الكسليك
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عملية سلب إمرأة في الكسليك

وقعت عملية سلب في الكسليك كسروان، حيث أقدم شخص كان يراقب إمرأة بعد إنتهاء عملها في أحد المحال التجارية على فتح باب سيارتها وسرقة محفظة وضعتها الى جانبها في السيارة وفر برفقة شخص كان يتنظره على متن دراجة نارية.

وباشرت عناصر من القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف الفاعلين.


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إمرأة

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