جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس

هزت جريمة مروعة بلدة فاريا حيث لقي الشاب خليل خليل مواليد ٢٠٠٥ مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس.وفي التفاصيل، كان الضحية في البلدة عندما تعرض لمحاولة اعتداء ما دفعه للفرار بسيارته والاتصال بشقيقته لإبلاغها عن مطاردته من أشخاص مجهولين. وأثناء محاولته الوصول إلى شقيقته، تعرض له شاب وقام بدهسه امام فندق في فاريا، بحسب شهود عيان.وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في المنطقة وسط مطالبات بتوقيف الجاني وإنزال أشد العقوبات بحقه، فيما تستمر الأجهزة الأمنية بملاحقته.