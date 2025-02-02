الجيش: تمديد مهلة تقديم الطلبات للراغبين في التطوع بصفة ضابط إختصاص في مجالات الطب والصيدلة والهندسة

إلحاقًا بالبيان المتعلق بتعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة بطريقة المباراة من بين المدنيين (ذكور وإناث)، أعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش عن تمديد مهلة تقديم الطلبات لغاية تاريخ 20/2/2025 ضمنًا.