بالجرم المشهود... توقيف شخصين حاولا سرقة منزل في النبطية

أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 1-2-2025، م. ج. ط. (مواليد 1973، لبناني)، وأ. ن. (مواليد 2003، سوري)، وبعد أن ضُبطا بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بسرقة منزل في بلدة ارنون النبطية.وقد اختلفت المسروقات بين: معدّات مَنشرَة، وأدوات كهربائية، وبطّاريّات، وألواح الطاقة الشمسيّة، بحيث قُدِّرت قيمة المسروقات بحوالى 3000 دولار أميركي.وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.