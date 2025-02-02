توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل

تمكن فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف السوري ج. ق. الذي اطلق النار من سلاح رشاش على منزل الاب ايلي بشعلاني في المريجات، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وتم ضبط السيارة والسلاح الحربي وبوشرت التحقيقات مع الموقوف بإشراف النيابة العامة الإستئنافية في البقاع.



وكان الاب ايلي جوزيف بشعلاني، وهو خادم رعية مار انطونيوس البدواني للموارنة في الكرك، ادعى في مخفر شتوره ظهر الأحد أن اثناء عودته من بيروت باتجاه منزله الكائن في محلة المريجات حصلت مناورة بينه وبين سيارة رباعية الدفع، شيروكي لون اسود، زجاج داكن، مجهول باقي المواصفات.



وعند الساعة السادسة والثلث تقريبا، وصل الى منزله وكانت لا تزال السيارة المذكورة خلفه وفرت بعدها الى جهة مجهولة.



وحوالى الساعة الـ 7:20 عادت السيارة المذكورة وحضرت الى امام منزل الاب بشعلاني، وترجل منها شخص مجهول الهوية، وأقدم على اطلاق أعيرة نارية عدة باتجاه سيارة الاب، حيث اصيبت بطلقات نارية كما اصيب بناء مجاور لمنزل الاب بشعلاني، بطلقات نارية عدة من سلاح حربي مجهول المواصفات والنوع.



واتخذ الأب بشعلاني صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول بجرم اطلاق نار ومحاوله قتل.



