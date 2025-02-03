الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناتا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 3 /2 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل عيناتا – بنت جبيل".



