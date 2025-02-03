تعميم صورة موقوف بجرائم سلب



ادعى مواطن لدى فصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي حول تعرضه لعملية سلب من قبل شخصين على متن دراجة آلية وذلك في محلة الميناء.



نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت عناصر هذه الفصيلة الى تحديد مكان تواجد أحد الفاعلَين، وتمكنت بمؤازرة دورية من قطعات سرية طرابلس من إلقاء القبض عليه، ويدعى: أ. س. (مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السوابق بجرم مخدرات.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة الميناء أو الاتّصال على الرقم 616985-06، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.