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تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل
أمن وقضاء
2025-02-03 | 10:38
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تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل
بعد أن أقدم مجهول بالأمس على إطلاق النار على سيارة الأب ايلي جوزف بشعلاني وأصابها بعدة طلقات في محلة المريجات، وفرّ إلى جهة مجهولة، اوضحت قوى الأمن الداخلي انه في خلال ساعات تمكن من تحديد هوة الفاعل، ويدعى: ج. ق. (من مواليد عام 1988، سوري).
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان إقامته في بلدة بر الياس، حيث عملت على توقيفه بأقل من 12 ساعة وضبطت سيارة رباعية الدفع نوع ” شيروكي” المستخدمة في عملية إطلاق النار.
بالتحقيق معه، اعترف أنه خلال انتقاله صباحا من بيروت إلى البقاع ولدى وصوله إلى بحمدون، اجتازته سيارة نوع “هيونداي” بيضاء بطريقة اعتبرها مستفزّة له، فقام باللحاق بها وصولاً إلى محلة المريجات، حيث توقّفت.
وبوصوله إلى منزله وكونه كان بحالة سكر، أحضر سلاح كلاشنكوف وعاد إلى المريجات مكان توقّف السيارة وأطلق النار باتجاهها وغادر إلى منزله. وصرّح أنه لا يوجد أي أسباب أُخرى لما قام به، وأنه كان تحت تأثير الكحول. كما تبين انه يتعاطى المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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