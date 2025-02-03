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أخفى ملامحه وحاول سرقة منزل شقيقته في صيدا
أمن وقضاء
2025-02-03 | 11:33
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أخفى ملامحه وحاول سرقة منزل شقيقته في صيدا
بتاريخ 20-1-2025، ادعت (ن. ق.، مواليد عام 1990، لبنانية)، أنه وفي أثناء وجودها في منزلها الكائن في محلة حارة صيدا، حاول مجهول يرتدي خوذة وقناع وقفازين اقتحام المنزل بالقوة بهدف السرقة، إلا انها تمكنت من منعه بعد إقفال الباب، وفر الفاعل إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة فى قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويته وتبيّن أنه شقيق المدعية من والدتها، ويدعى: أ. أ. (مواليد عام 1980، لبناني) بتاريخ 30-1-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة السعديات.
بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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