في جريمة فاريا... أمن الدولة تضبط السيارة التي كان يقودها جوناثان شمعون

ضبطت أمن الدولة في جبل لبنان السيارة التي كان يقودها جوناثان شمعون في دهسه لخليل خليل في فاريا والتي كان قد خبأها في إحدى الطرقات الفرعية في بلدة إهمز.