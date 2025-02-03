إرتفاع الجرائم الفردية بين غياب الردع والتدخلات السياسية

الجيش: تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك ومنطقة حنيدر - عكار

الجيش: تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك ومنطقة حنيدر - عكار

توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل