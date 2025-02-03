بلدية الطيبة: تبلغنا من الجيش اللبناني أنه سينتشر الثلاثاء في البلدة وستكون خالية من الجيش الإسرائيلي

أعلنت بلدية الطيبة أنها تبلغت من قيادة الجيش اللبناني بأن "غدًا الثلاثاء سيتم انتشار الجيش اللبناني بالكامل في البلدة، وتعتبر آمنة وخالية من الجيش الإسرائيلي."



ودعت البلدية "الأهالي إلى التعاون مع عناصر الجيش وتوجيهاته لإزالة آثار العدوان."