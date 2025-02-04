الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة - مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 4/2/2025، ما بين الساعة 10,00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون".