الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات

أمن وقضاء
2025-02-04 | 03:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 4-11-2024، ادعت مواطنة أن مجهولاً أقدم على الدّخول إلى منزلها الكائن في بلدة الهلالية - صيدا وسرق من داخله مبلغ مالي يقدّر بـ /47/ ألف يورو و/33/ ألف دولار أميركي، ومجوهرات بقيمة /100/ ألف دولار أميركي.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف هوية المتورّط بعملية السرقة وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويُدعى:

- ع. ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، فلسطيني)

وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدرات، نشل، نقل أسلحة، إطلاق نار، ومحاولة شهر مسدّس حربي.

بتاريخ 09-01-2025 وبعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق المطار على متن دراجة آلية نوع "هاوجيو" لون أسود وأحمر من دون لوحات تم ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة، عُثِرَ على /12/ حبّة مخدّرة، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، أدوات تُستَخدَم لتعاطي المخدّرات، طلقة ناريّة، هاتف خلوي، ومبلغ /5800/ دولار أميركي.

وبتفتيش منزله الكائن في مخيم برج البراجنة تم ضبط مبلغ /40,000/ دولار أميركي من الأموال المسروقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّة السّرقة من داخل المنزل في الهلالية، وأضاف أنّه قام ببيع المصاغ في العديد من محلّات المجوهرات في مناطق مختلفة، كما اعترف بتعاطيه المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأمن:

توقيف

مجوهرات

ومبالغ

مالية

الهلاليّة

المسروقات

LBCI التالي
الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة - مرجعيون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-16

قوى الامن أوقفت عاملة منزليّة سرقت على مراحل مجوهرات ومبالغ ماليّة من أحد المنازل

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-01

قوى الأمن: توقيف أربعة مروجي مخدّرات وضبط كميّة من المواد المخدّرة ودولارات مزيّفة

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-20

قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة لسرقة الدراجات وسلب المواطنين أموالهم وهواتفهم الخليوية

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-21

قوى الأمن: توقيف سارق في الدورة ينفذ عملياته بين جبيل وعمشيت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:39

الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
03:05

الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة - مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
15:03

بلدية الطيبة: تبلغنا من الجيش اللبناني أنه سينتشر الثلاثاء في البلدة وستكون خالية من الجيش الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
13:36

إرتفاع الجرائم الفردية بين غياب الردع والتدخلات السياسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:40

وزارة الخارجية قدمت شكوى الى مجلس الأمن ضد إسرائيل لخرقها القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية

LBCI
فنّ
06:30

في لحظة مؤثرة... شاكيرا تشارك ابنيها فرحة فوزها بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم لاتيني (صور)

LBCI
اسرار
2025-01-25

ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
00:18

الصين تخفّف منع السفر المفروض على الأويغور وتبقي على "قيود مشددة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:25

الشرع: معركة إسقاط نظام الأسد كانت نتيجة تخطيط دقيق إستمر خمس سنوات

LBCI
أخبار دولية
14:16

حفل Grammy Awards... ليلة إستثنائية ومفاجآت

LBCI
أخبار دولية
13:40

سوريا من العزلة الإقتصادية للإنفتاح

LBCI
أخبار دولية
13:39

الباحث السياسي السوري نورس عزيز يتحدث عن أمن السوريين

LBCI
أمن وقضاء
13:36

إرتفاع الجرائم الفردية بين غياب الردع والتدخلات السياسية

LBCI
أمن وقضاء
13:30

دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رسالة الى الرئيس المكلّف نواف سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

عقدة الثنائي تفجر عقدة مسيحية.. والخارج يترقب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:09

جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
10:38

تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل

LBCI
أخبار لبنان
11:55

نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة

LBCI
أمن وقضاء
13:30

دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
09:23

سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية

LBCI
منوعات
08:10

بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!

LBCI
أمن وقضاء
03:39

الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More