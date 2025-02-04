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قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات
أمن وقضاء
2025-02-04 | 03:15
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قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات
صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ الآتي:
"بتاريخ 4-11-2024، ادعت مواطنة أن مجهولاً أقدم على الدّخول إلى منزلها الكائن في بلدة الهلالية - صيدا وسرق من داخله مبلغ مالي يقدّر بـ /47/ ألف يورو و/33/ ألف دولار أميركي، ومجوهرات بقيمة /100/ ألف دولار أميركي.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف هوية المتورّط بعملية السرقة وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويُدعى:
- ع. ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، فلسطيني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدرات، نشل، نقل أسلحة، إطلاق نار، ومحاولة شهر مسدّس حربي.
بتاريخ 09-01-2025 وبعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق المطار على متن دراجة آلية نوع "هاوجيو" لون أسود وأحمر من دون لوحات تم ضبطها.
بتفتيشه والدّراجة، عُثِرَ على /12/ حبّة مخدّرة، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، أدوات تُستَخدَم لتعاطي المخدّرات، طلقة ناريّة، هاتف خلوي، ومبلغ /5800/ دولار أميركي.
وبتفتيش منزله الكائن في مخيم برج البراجنة تم ضبط مبلغ /40,000/ دولار أميركي من الأموال المسروقة.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّة السّرقة من داخل المنزل في الهلالية، وأضاف أنّه قام ببيع المصاغ في العديد من محلّات المجوهرات في مناطق مختلفة، كما اعترف بتعاطيه المخدِّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
توقيف
مجوهرات
ومبالغ
مالية
الهلاليّة
المسروقات
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