الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...

افادت مراسلة الـ LBCI آمال شحادة، انه إزاء تقارير تشير الى إصرار واشنطن على الحفاظ على وقف النار في لبنان، ما يعني انسحاب كلي للجيش في ١٨ الشهر الجاري، شرع الجيش الاسرائيلي في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على تلال جبلية داخل الحدود الإسرائيلية بما يضمن مراقبة البلدات المحاذية للحدود.



وستتم إقامة ستة مواقع وقد أنهى الجيش الاسرائيلي تحضير الموقع الأول في شلومي.