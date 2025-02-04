الجيش: وحدات عسكرية انتشرت في الطيبة - مرجعيون ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات عسكرية انتشرت في بلدة الطيبة - مرجعيون في القطاع الشرقي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).وجددت قيادة الجيش تأكيدها أهمية التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.