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بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف أحد مروجي المخدرات

أمن وقضاء
2025-02-04 | 07:34
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بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف أحد مروجي المخدرات
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بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف أحد مروجي المخدرات

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط أحد المروّجين، على متن سيّارة، في محلّة الدّخوليّة.

وعلى إثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ف.ي. (من مواليد عام 1977، لبناني) وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.

وبتاريخ 28-١-٢٠٢٥، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع "بيجو" لون أبيض، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على مبلغ مالي وكميّة من المخدّرات المعدّة للتّرويج، عِبارة عن:

- 87 كيساً شفّافًا تحتوي على مادّة الكوكايين.
- 21 كيساً شفّافًا بداخلها مادّة باز الكوكايين.
- 3 أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا.
- حبوب مخدّرة.
- أكياس فارغة لتوضيب المخدّرات.

وقد أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مفرزة استقصاء بيروت

المخدرات

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