عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 4 /2 /2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدات النبي شيت وسرعين وشمسطار - البقاع، وأوقفت 8 أشخاص لإطلاقهم النار وترويعهم المواطنين، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وشاحنة محمّلة بمادة البنزين ومعدة للتهريب.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سلُمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.