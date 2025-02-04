العثور على جثة سوري أمام مبنى سكني في المعاملتين

عثر على جثة السوري م. س. ح (30 سنة)، أمام مبنى سكني خلف أحد المطاعم، في المعاملتين - غزير، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.