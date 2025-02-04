إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل

قضى عامل مصري في العقد الرابع من عمره، في إشكال تطور إلى تضارب في الأيدي، في إحدى محطات المحروقات، في بلدة فيطرون - كسروان، اثر خلاف بينه وبين مواطن كان يملأ خزان سيارته بالوقود، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وفي وقت لاحق، كشفت معلومات للـLBCI أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية حصلت مع المتوفّى بعد الاشكال.



ولا تزال التحقيقات مستمرة.



