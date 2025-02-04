بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة

بعد أن أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن عاملا مصريا قضى في إشكال تطور إلى تضارب في الأيدي، في إحدى محطات المحروقات، في بلدة فيطرون - كسروان، اثر خلاف بينه وبين مواطن كان يملأ خزان سيارته بالوقود، كشفت معلومات للـLBCI أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية حصلت مع المتوفّى بعد الاشكال.



ولا تزال التحقيقات مستمرة.



