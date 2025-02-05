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حمية أعطى توجيهاته إلى ورش متعهدي وزارة الأشغال ولمراكز جرف الثلوج

أمن وقضاء
2025-02-05 | 04:54
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حمية أعطى توجيهاته إلى ورش متعهدي وزارة الأشغال ولمراكز جرف الثلوج
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حمية أعطى توجيهاته إلى ورش متعهدي وزارة الأشغال ولمراكز جرف الثلوج

اعطى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية توجيهاته الى ورش متعهدي وزارة الأشغال البقاء على الجهوزية التامة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات، مشيرًا إلى أن ورش العمل متواصلة ومستمرة على مدار العام وعلى جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة خلال وصول المنخفض الجوي "اسيل".

وتم توزيع الورش على النقاط الحمر كافة والبقاء على الجهوزية التامة لمواجهة اي مستجد او طارىء واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، مشددًا على الإلتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي حفاظًا على السلامة المرورية.

وطلب حمية من مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل البقاء على الجهوزية لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية ولمواجهة اي مستجدات طارئة، مشددًا على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب إتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حوادث ممكنة. 

وكان حمية تابع مع مصلحة الأرصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني وصول المنخفض الجوي والكتل القطبية الباردة التي ترافقها رياح قوية وأمطار غزيرة وثلوج على الجبال والمرتفعات بدءًا من إرتفاع 800 متر وذلك إعتبارًا من صباح اليوم ولغاية يوم الجمعة حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد.

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