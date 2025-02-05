قوى الأمن: إحباط عملية تهريب أسلحة من داخل الأراضي السورية إلى لبنان وشعبة المعلومات توقف شريك الفاعل

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على اختلاف أنواعها، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر على مسلك البقاع - بيروت قرابة الساعة 22:00 من تاريخ 11-1-2025 بسيارة رباعية الدفع نوع "جيب غراند شيروكي" لون "شمباني"، يقودها المدعو:

- ع. ر. (من مواليد عام 1982، لبناني).



وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط كمية مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية عبارة عن بنادق ومسدسات مختلفة ومماشط وذخيرة عائدة لها.



وأحيل الموقوف مع السيارة والمضبوطات إلى شعبة المعلومات، للتوسع بالتحقيق معه، حيث اعترف أنه بالتاريخ المذكور أعلاه أحضر الأسلحة المضبوطة من سوريا برفقة شخص يدعى: (ب. ف. من مواليد عام 1987، لبناني)، وأن الأخير كان قد ترجل من السيارة عند الحدود اللبنانية، بسبب حادث صدم أحد الأشخاص، حصل معهما عند نقطة الجمارك السورية.



وبتاريخ 13-1-2025، ونتيجةً للمتابعة والتحريات، تمكنت عناصر الشعبة من توقيف (ب. ف.) المذكور في مدينة عاليه.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وبمشاركة (ع. ر.) في عملية إحضار الأسلحة من سوريا، إلا أن حادث الصدم جعله يتردد بمتابعة الطريق مع شريكه وأنهما اشتركا في أكثر من خمس عمليات في هذا المجال.



وتم حجز الآلية عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.