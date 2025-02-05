بأقل من 24 ساعة... شعبة المعلومات أوقفت الشخص الذي أضرم النار بالقاصر في مجدليا

شهدت بلدة مجدليا - زغرتا بتاريخ 04-02-2025، حادثة مروّعة هزّت الرّأي العام حيث أقدم المدعو "خ. م." (مواليد عام 1999، لبناني) يعمل في محلّ لتفكيك قطع السيّارات، إثر خلاف فرديّ، على سكب مادة البنزين على القاصر "ع. ع." (عُمره حوالي 13 سنة، لبناني) الذي يعمل في كاراج تصليح سيّارات مجاور لمركز عمل (خ. م.)، وأشعل النّار به ما أدّى إلى إصابته بحروق بليغة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في طرابلس، وتوارى الفاعل عن الأنظار.



وعلى الفور، كُلّفت القطعات المُختصّة في قوى الأمن الداخلي للعمل على تحديد مكان تواجد الفاعل وتوقيفه.



وبتاريخ 05-02-2025، وبأقلّ من 24 ساعة، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجده، وتوقيفه.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّ الحادث حصل نتيجة خلاف فرديّ تطوّر إلى إقدامه على سكب مادة البنزين على القاصر، وإضرام النيران فيه، بحسب ما أفادت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.