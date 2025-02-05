الجيش: توقيف شخصين في المعاملتين لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة المعاملتين - جبل لبنان المواطن (ا.ع.) والسوري (م.ع.) لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.