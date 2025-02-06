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دخلوا الى منزله واعتدوا عليه بواسطة آلة حادّة بهدف السّرقة...
أمن وقضاء
2025-02-06 | 03:57
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دخلوا الى منزله واعتدوا عليه بواسطة آلة حادّة بهدف السّرقة...
أقدم ثلاثة أشخاص فجر تاريخ 03-02-2025، على دخول منزل المواطن: ج. خ. (مواليد عام 1952، لبناني) الكائن في بلدة المنصف - جبيل، بهدف السّرقة، وقاموا بالاعتداء عليه بواسطة آلة حادّة على رأسه، ما اضطُّرّ إلى نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تلقّى العلاج اللازّم، وأودع العناية الفائقة، ووضعه الصحيّ مُستقرّ.
وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر مخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة اثنين من المتورّطين، وهما:
– ا. ج. (مواليد عام 1991، لبناني) مطلوب بجرم احتيال
– ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)
وبالتّاريخ عينه، سَلَّمَ (ا. ج.) نفسه، وتمّ توقيف الثّاني في بلدة عمشيت، في حين لا يزال شريكهما متواريًا عن الأنظار.
وبالتحقيق معهما، اعترف (ع. ع.) بما نُسب إليه، وأنّهم أقدموا على سرقة هاتفين خلويّين من منزل المُدّعي.
وأجري المُقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المُختصّ. والعمل مستمرّ لتوقيف الثالث.
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