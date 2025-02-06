اشتباكات بين عشائر وهيئة تحرير الشام عند الحدود مع سوريا

سمع اصوات اطلاق نار، من أسلحة خفيفة ومتوسطة من القرى اللبنانية الشمالية لناحية الهرمل، نتيجة اشتباكات عنيفة في بلدة حاويك بين عشائر من آل زعيتر وآخرين من آل جعفر من الجهة اللبنانية، وهيئة تحرير الشام من الجهة السورية.



كما وقعت اشتباكات في منطقة جرماش السورية عند الحدود مع لبنان من جهة الهرمل بين عشائر المنطقة وهيئة تحرير الشام.



وعلى الاثر، انتشرت بالتالي تعزيزات عسكرية جديدة كبيرة للجيش اللبناني على الحدود منعاً لدخول المسلحين الاراضي اللبنانية.