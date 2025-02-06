بلدية كفردبيان طلبت من المواطنين عدم التوجه إلى فقرا والمزار إلا بالسيارات المجهزة

طلبت بلدية كفردبيان من المواطنين عدم التوجه إلى محلة فقرا والمزار في كفردبيان إلا بالسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع، حفاظًا على السلامة العامة ولعدم عرقلة حركة المرور وسير عمل الجرافات في المنطقة، مع التقيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية.