الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
8
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
8
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
يقوم بعمليات سلب وسرقة وينتحل أسماء وهمية بالقاب عديدة...
أمن وقضاء
2025-02-07 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
يقوم بعمليات سلب وسرقة وينتحل أسماء وهمية بالقاب عديدة...
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تمّ بتاريخ 20-12-2024 توقيف عدد من الأشخاص يقومون بعمليّات سرقة بقوّة السّلاح وسلب أموال وهواتف خلويّة من حامليها في مناطق عدّة من محافظة بيروت من قبل مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وتواري أحدهم عن الأنظار وهو من أخطر المطلوبين.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توافرت معلومات لدى هذه المفرزة حول مكان وجوده، حيث تمكنت بتاريخ 05-02-2025 من توقيفه في محلّة صبرا، مُصابًا بطلق ناري في قدمه نتيجة إطلاق نار من مسدّسه الحربي، ونُقِل على إثرها إلى المستشفى حيث تلقّى العلاج اللّازم، ويُدعى:
ع. س. (مواليد عام 2004، سوري) ينتحل عدّة أسماء وهميّة، ولديه عدّة ألقاب، وبحقّه عدّة مذكّرات توقيف بجرائم السّلب بقوّة السّلاح.
وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليّات سرقة وسلب درّاجات آلية في بيروت وضواحيها، وبتعاطيه المخدّرات.
وتمّ ضبط المُسدّس، والتحقيق لا يزال جاريًا بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بعمليات
وسرقة
وينتحل
أسماء
وهمية
بالقاب
عديدة...
الإمارات أفرجت عن موقوفَين لبنانيين العام الماضي (الأخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-11-22
عصابة سلب ونشل وسرقة تنشط في العاصمة أوقفتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
2024-11-22
عصابة سلب ونشل وسرقة تنشط في العاصمة أوقفتها مفرزة استقصاء بيروت
0
أمن وقضاء
2025-02-02
عملية سلب إمرأة في الكسليك
أمن وقضاء
2025-02-02
عملية سلب إمرأة في الكسليك
0
أمن وقضاء
2024-12-29
كشف هوية منفذَي عملية سرقة من داخل فيلا في ضهر العين...
أمن وقضاء
2024-12-29
كشف هوية منفذَي عملية سرقة من داخل فيلا في ضهر العين...
0
أمن وقضاء
2024-12-12
عصابة خطِرة نفّذت عشرات عمليّات سرقة السّيّارات
أمن وقضاء
2024-12-12
عصابة خطِرة نفّذت عشرات عمليّات سرقة السّيّارات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:15
الإمارات أفرجت عن موقوفَين لبنانيين العام الماضي (الأخبار)
صحف اليوم
00:15
الإمارات أفرجت عن موقوفَين لبنانيين العام الماضي (الأخبار)
0
أمن وقضاء
12:34
القاصر مجيدة عسل غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
12:34
القاصر مجيدة عسل غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
أخبار دولية
10:05
ملف أسرى حزب الله لدى إسرائيل... هذا الجديد فيه
أخبار دولية
10:05
ملف أسرى حزب الله لدى إسرائيل... هذا الجديد فيه
0
أمن وقضاء
09:47
مخفر جبيل أوقف شخصين اشتركا مع متورط ثالث في سرقة منزل والإعتداء على صاحبه
أمن وقضاء
09:47
مخفر جبيل أوقف شخصين اشتركا مع متورط ثالث في سرقة منزل والإعتداء على صاحبه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:59
قصف مدفعي من قبل هيئة تحرير الشام من منطقة القصير بإتجاه بلدة جرماش الحدودية السورية التي يقطنها لبنانيون
خبر عاجل
03:59
قصف مدفعي من قبل هيئة تحرير الشام من منطقة القصير بإتجاه بلدة جرماش الحدودية السورية التي يقطنها لبنانيون
0
خبر عاجل
04:15
غارة اسرائيلية تستهدف منطقة تبنا في البيسارية ساحل الزهراني - الجنوب (فيديو)
خبر عاجل
04:15
غارة اسرائيلية تستهدف منطقة تبنا في البيسارية ساحل الزهراني - الجنوب (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-11-24
الوكالة الوطنية: غارات صباحًا على بلدتي شقراء وبرعشيت وتدمير عدد من المباني والشقق السكنية
آخر الأخبار
2024-11-24
الوكالة الوطنية: غارات صباحًا على بلدتي شقراء وبرعشيت وتدمير عدد من المباني والشقق السكنية
0
أخبار دولية
00:34
كندا مستعدة للانضمام إلى مشروع اقترحه ترامب لتطوير درع دفاعية صاروخية
أخبار دولية
00:34
كندا مستعدة للانضمام إلى مشروع اقترحه ترامب لتطوير درع دفاعية صاروخية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:50
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط في قصر بعبدا... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:50
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط في قصر بعبدا... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
0
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
0
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
2
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
3
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
4
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
5
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
6
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
7
حال الطقس
00:37
طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل
حال الطقس
00:37
طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل
8
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More