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الاشتباكات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية... هذه آخر المستجدات

أمن وقضاء
2025-02-07 | 06:55
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الاشتباكات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية... هذه آخر المستجدات
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الاشتباكات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية... هذه آخر المستجدات

شهدت الحدود اللبنانية السورية عند معبر جوسي ليل أمس، تبادلًا للمختطفين بين كل من هيئة تحرير الشام وعدد من العشائر الناتجة عن إشتباكات عنيفة دارت الخميس بين الطرفين في منطقة حاويك السورية الحدودية، 

كما شهدت الحدود، صباح اليوم، توترات أمنية تمثلت بقصف مدفعي من قبل هيئة تحرير الشام من جهة بلدة القصير السورية.

وطال القصف، بلدة جرماش السورية التي يقطنها لبنانيون، فيما إنفجرت طائرة مفخخة أطلقتها هيئة تحرير الشام فوق مرتفعات محيط بلدة جرماش السورية.

ووصلت النيران الى الأراضي اللبنانية، بعد سقوط صاروخين في محيط بلدة الكويخ شمال قضاء الهرمل أطلقا من ريف القصير السورية.

وقد بدأ الجيش اللبناني بإرسال تعزيزات إلى منطقة قلد السبع في جرود الهرمل.
 

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