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مصنّع كبتاغون يتنقل بمستندات مزورة والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية توقفه

أمن وقضاء
2025-02-07 | 10:43
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مصنّع كبتاغون يتنقل بمستندات مزورة والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية توقفه
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مصنّع كبتاغون يتنقل بمستندات مزورة والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية توقفه

توافرت معلومات عن أحد أخطر مصنعي وتجّار مادة الـ"كبتاغون" ومصدريها للدّول العربيّة، ويدعى:ع. أ. (مواليد عام 1966، لبنانيّ) ملقّب بـ "أبو خالد"، ومطلوب بموجب عدة مذكرات بجرائم مخدرات وخطف وتزوير، والذي تم توقيفه في العام 2015، ليتبين لاحقًا أنّ شخصًا آخر دخل السجن بدلًا عنه، بعد أن زور أوراقه لقاء مبلغ مالي، بهدف كف البحث عنه.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، "أنّه تبين أنه يتنقل بين لبنان وسوريا وتركيا مستخدمًا إخراج قيد مزور باسم شقيقه المتوفي، وهو حذر جدا في تنقلاته".
 
وقامت قوة من المجموعة المتخصصة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن توقيفه على متن سيارة نوع "كيا-بيكانتو" في ساحة بلدة عرسال.
 
ويتم التوسع في التحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المعني.

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