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وفاة شابين كانا يلهوان بمسدس حربي في حبوش- النبطية
أمن وقضاء
2025-02-08 | 13:04
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وفاة شابين كانا يلهوان بمسدس حربي في حبوش- النبطية
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن حادثة مأسوية هزّت منطقة النبطية وبلدة حبوش الجنوبية، أدّت الى وفاة شابين أحدهما عن طريق الخطأ. فقد افيد بأن الشاب ب.ل. حساوي (17 عاما) كان يلهو بمسدس حربي في منزله في بلدة حبوش -النبطية، عندما انطلق طلق ناري عن طريق الخطأ، ليصيب صديقه الذي كان معه في الغرفة ويدعى ش. ج. درويش (17 عاما) اصابة قاتلة.
وعندما شاهد حساوي صديقه درويش مضرجا بدمائه أمامه أقدم على إطلاق النار على رأسه، وتم نقل جثة درويش والمصاب حساوي الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، حيث فارق حساوي الحياة متأثرا بإصابته، فيما حضرت الى مكان الحادث دورية من الادلة الجنائية ومخابرات الجيش وفتحوا تحقيقات بملابساته.
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أمن وقضاء
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